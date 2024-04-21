Korkma Ben Yanındayım dizisinden kötü haber!

Kanal yönetimleri, gelecek sezon için planlamalara şimdiden başladı. Bu sezonun geride bıraktığı dizilerin yeni sezona taşınması ve final kararlarıyla ilgili detaylar merak konusu olmaya başladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Korkma Ben Yanındayım" dizisi için final kararı alındı. MedYapım imzalı dizi, 7. bölümle ekrana veda edecek.

Kulislerden sızan bilgilere göre, NOW platformunun yeni sezonda devam edeceği belirtilen iki dizisi "Hudutsuz Sevda" ve "Kızıl Goncalar" olacak.