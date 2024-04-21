Korkma Ben Yanındayım dizisinden kötü haber!

Kanal yönetimleri, gelecek sezon için planlamalara şimdiden başladı. Bu sezonun geride bıraktığı dizilerin yeni sezona taşınması ve final kararlarıyla ilgili detaylar merak konusu olmaya başladı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Korkma Ben Yanındayım" dizisi için final kararı alındı. MedYapım imzalı dizi, 7. bölümle ekrana veda edecek.
Kulislerden sızan bilgilere göre, NOW platformunun yeni sezonda devam edeceği belirtilen iki dizisi "Hudutsuz Sevda" ve "Kızıl Goncalar" olacak.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.