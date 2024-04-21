Sıla Türkoğlu sosyal medyayı salladı!

"Kızılcık Şerbeti" dizisinde Doğa karakterine can veren Sıla Türkoğlu, oyunculuğunun yanı sıra aktif sosyal medya kullanımıyla da dikkat çekiyor. Türkoğlu'nun sosyal medya platformlarındaki paylaşımları, izleyicilerin ve hayranlarının dikkatini çekiyor ve geniş bir tartışma ortamı oluşturuyor.

Bu seferki paylaşımıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çeken oyuncu, Instagram hesabından dekolteli elbisesiyle verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşımıyla kısa sürede geniş yankı uyandırdı ve gündemde kendine yer bulmayı başardı.