Salma Hayek büyüledi

57 yaşındaki ünlü oyuncu, dikkat çekici güzelliği ve fiziğiyle hayranlarının beğenisini kazanmaya devam ediyor. Tatil fotoğraflarını 28,4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşan oyuncunun, makyajsız görüntüleri ve bikinili pozları ilgi çekti.

Ünlü oyuncunun formda vücudu, izleyicileri etkilemeye devam ediyor. Sosyal medyadaki paylaşımı, beğeni ve yorumlarla dolup taştı.