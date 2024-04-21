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Salma Hayek büyüledi

57 yaşındaki ünlü aktris Salma Hayek, yaşına meydan okuyan görünümüyle dikkat çekiyor. Son olarak, tatilde çekilmiş fotoğraflarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşımı, kısa sürede büyük ilgi gördü ve gündeme damga vurdu.

Salma Hayek büyüledi mask
Salma Hayek büyüledi
Salma Hayek büyüledi
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57 yaşındaki ünlü oyuncu, dikkat çekici güzelliği ve fiziğiyle hayranlarının beğenisini kazanmaya  devam ediyor. Tatil fotoğraflarını 28,4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşan oyuncunun, makyajsız görüntüleri ve bikinili pozları ilgi çekti.

Ünlü oyuncunun formda vücudu, izleyicileri etkilemeye devam ediyor.  Sosyal medyadaki paylaşımı, beğeni ve yorumlarla dolup taştı.

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21 Nis 2024 - 18:26 Ankara- Magazin

Mahreç  Zehra Önen

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