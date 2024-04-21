Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

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Bursa, İnegöl'de l Çitli Mahallesi’nde meydana geldi. Kenan Az’ın (27) bahçesindeki kümeste beslediği tavuklardan biri 20 gün önce kuluçkaya yattı. 9 civciv yumurtadan çıkarken, civcivlerden birinin 4 ayağı olduğu görüldü. Civciv yürümekte güçlük çekerken, olay karşısında şok yaşadığını söyleyerek, “4 bacağı var. Yüce Rabbim neler yaratıyor” diyen Kenan Az, 4 ayaklı civcivi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.