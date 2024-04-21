Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

Bursa, İnegöl'de l Çitli Mahallesi’nde meydana geldi. Kenan Az’ın (27) bahçesindeki kümeste beslediği tavuklardan biri 20 gün önce kuluçkaya yattı. 9 civciv yumurtadan çıkarken, civcivlerden birinin 4 ayağı olduğu görüldü. Civciv yürümekte güçlük çekerken, olay karşısında şok yaşadığını söyleyerek, “4 bacağı var. Yüce Rabbim neler yaratıyor” diyen Kenan Az, 4 ayaklı civcivi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.