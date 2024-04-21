Bursluluk sınavına polis yetiştirdi

Bingöl’de, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda kimliğini unutan ve yanlış okula giden 15 öğrenciyi, sınava polis ekipleri yetiştirdi.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nda (İOKBS) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis timleri ile resmi ekipler, kimliğini evde unutan 4 öğrencinin kimliklerini almalarına yardımcı oldu. Ekipler, yanlış okula giden 5 öğrenciyi sınavlarının olduğu okula yetiştirdi, kimliği olmayan 6 öğrenciye de Nüfus Müdürlüğü’nden geçici belge çıkartarak, sınava yetişmesini sağladı. Öğrenci ve aileleri, polis ekiplerine teşekkür etti.