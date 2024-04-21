Bursluluk sınavına polis yetiştirdi

Bingöl’de, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda kimliğini unutan ve yanlış okula giden 15 öğrenciyi, sınava polis ekipleri yetiştirdi.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nda (İOKBS) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis timleri ile resmi ekipler, kimliğini evde unutan 4 öğrencinin kimliklerini almalarına yardımcı oldu. Ekipler, yanlış okula giden 5 öğrenciyi sınavlarının olduğu okula yetiştirdi, kimliği olmayan 6 öğrenciye de Nüfus Müdürlüğü’nden geçici belge çıkartarak, sınava yetişmesini sağladı. Öğrenci ve aileleri, polis ekiplerine teşekkür etti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.