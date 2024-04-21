54 saat sonra ölü bulundu

Orhaneli ilçesi Koçu ve Mahallesi’nde oğlu ve gelini ile yaşayan Alzheimer hastası Hacer Ubuz, 19 Nisan’da evden çıktıktan sonra geri dönmedi. İhbar üzerine jandarma ekipleri mahallede ve çevresinde arama çalışması başlattı. Mahalledeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipleri, Hacer Ubuz’un saat 05.00’te mahalleden çıktığını tespit etti. Bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, İHH, ANDA ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri sevk edildi. Mahalle ve çevresinde arama başlatan ekipler, bugün saat 11.00 sıralarında Hacer Ubuz’un, mahalleye 2 kilometre mesafedeki boş bir arazide, kayaya dayanmış halde cansız bedenini buldu. Hacer Ubuz’un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.