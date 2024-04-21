- Asayiş

54 saat sonra ölü bulundu

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Hacer Ubuz’un (85), 54 saat sonra boş bir arazide cansız bedeni bulundu.

54 saat sonra ölü bulundu mask
54 saat sonra ölü bulundu
54 saat sonra ölü bulundu
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Orhaneli ilçesi Koçu ve Mahallesi’nde oğlu ve gelini ile yaşayan Alzheimer hastası Hacer Ubuz, 19 Nisan’da evden çıktıktan sonra geri dönmedi. İhbar üzerine jandarma ekipleri mahallede ve çevresinde arama çalışması başlattı. Mahalledeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipleri, Hacer Ubuz’un saat 05.00’te mahalleden çıktığını tespit etti. Bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, İHH, ANDA ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri sevk edildi. Mahalle ve çevresinde arama başlatan ekipler, bugün saat 11.00 sıralarında Hacer Ubuz’un, mahalleye 2 kilometre mesafedeki boş bir arazide, kayaya dayanmış halde cansız bedenini buldu. Hacer Ubuz’un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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21 Nis 2024 - 16:13 DHA Bursa- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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