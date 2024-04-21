2 minibüs kafa kafaya çarpıştı

Kaza, saat 11.30 sıralarında Mudurnu ilçesi ile Taşkesti beldesi arasındaki Tosunlar köyü mevkisinde meydana geldi. Eskişehir'den yola çıkan üniversite öğrencilerini taşıyan, Muhammed Onur Tanrıverdi idaresindeki 26 ADA 391 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Bilal Özer yönetimindeki 14 NA 464 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 11'i öğrenci 15 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla Bolu ve ilçelerdeki hastanelere götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.