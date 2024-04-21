- Asayiş

Hafif ticari araç, ters döndü; 6 yaralı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde taklalar atarak ters dönen hafif ticari araçtaki 6 kişi, yaralandı.

Hafif ticari araç, ters döndü; 6 yaralı mask
Hafif ticari araç, ters döndü; 6 yaralı
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Kaza, öğle saatlerinde Nurdağı- Gaziantep yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Aslan Avcı yönetimindeki 34 FMZ 503 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak taklalar attı. Tarlaya devrilip, ters dönen araçtaki sürücü ile 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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21 Nis 2024 - 14:21 DHA Gaziantep- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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