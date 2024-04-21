Hafif ticari araç, ters döndü; 6 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Nurdağı- Gaziantep yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Aslan Avcı yönetimindeki 34 FMZ 503 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak taklalar attı. Tarlaya devrilip, ters dönen araçtaki sürücü ile 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.