Husumetlisini öldürdü

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Uzundere köyü Şerinçor Yaylası'nda meydana geldi. İddiaya göre; aralarında borç meselesi nedeniyle husumet bulunan Muhammet Sarıahmetoğlu ile N.B. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile N.B., belinde çıkardığı tabanca ile Sarıahmetoğlu'na ateş edip, kaçtı. Sarıahmetoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, kaçan şüpheli bu sabah jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmada ifadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.