Husumetlisini öldürdü

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Uzundere köyü Şerinçor Yaylası'nda meydana geldi. İddiaya göre; aralarında borç meselesi nedeniyle husumet bulunan Muhammet Sarıahmetoğlu ile N.B. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile N.B., belinde çıkardığı tabanca ile Sarıahmetoğlu'na ateş edip, kaçtı. Sarıahmetoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, kaçan şüpheli bu sabah jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmada ifadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.