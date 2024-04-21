İBB: "Esenler’deki trafik sorununu çözdük"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen hizmetler hakkında, X üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Ramazan Bayramı’nda 1.440 ton çöp topladık. Yeni elektrikli metrobüslerimiz test sürüşlerine başladı. Esenyurt, Yaşar Kemal Meydanı ile nefes aldı. Arnavutköy Kent Lokantası’nı hizmete açtık. Üsküdar Salacak Sahili’ni baştan sona yeniledik. Esenler’deki trafik sorununu çözdük."
?Ramazan Bayramı’nda 1.440 ton çöp topladık
?Yeni elektrikli metrobüslerimiz test sürüşlerine başladı
?Esenyurt, Yaşar Kemal Meydanı ile nefes aldı
?Arnavutköy Kent Lokantası’nı hizmete açtık
?Üsküdar Salacak Sahili’ni baştan sona yeniledik
?Esenler’deki trafik… pic.twitter.com/IHq0PfC8wE
— İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) April 21, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.