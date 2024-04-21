İBB: "Esenler’deki trafik sorununu çözdük"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen hizmetler hakkında, X üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Ramazan Bayramı’nda 1.440 ton çöp topladık. Yeni elektrikli metrobüslerimiz test sürüşlerine başladı. Esenyurt, Yaşar Kemal Meydanı ile nefes aldı. Arnavutköy Kent Lokantası’nı hizmete açtık. Üsküdar Salacak Sahili’ni baştan sona yeniledik. Esenler’deki trafik sorununu çözdük."