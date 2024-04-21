"Saldırılarda 34 bin 97 sivil öldü "

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılar sonucu 34 bin 97 sivilin hayatını kaybettiğini, 76 bin 980 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık son 24 saatte 48 sivilin yaşamını yitirdiğini, 79 sivilin ise yaralandığını açıkladı.