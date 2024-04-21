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Yolcu otobüsü alt geçitte sıkıştı

Bolu’da, sürücüsü yakıt almaya giderken 3 metre yüksekliğindeki alt geçitte sıkışan yolcu otobüsü, lastiklerinin havası indirilerek kurtarıldı.

Yolcu otobüsü alt geçitte sıkıştı mask
Yolcu otobüsü alt geçitte sıkıştı
Yolcu otobüsü alt geçitte sıkıştı
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Bolu TOKİ konutları mevkinde bulunan alt geçitte meydana geldi. G.M.S idaresindeki 34 G 87645 plakalı yolcu otobüsü, Paşaköy mevkisinde bulunan gişelerden çıkarak kent merkezine doğru hareket etti. Yakıt için istasyona giden sürücü, daha kısa olması amacıyla alt geçidi kullanmak istedi. Yolcu otobüsü, 3 metre yüksekliğindeki alt geçitten geçerken sıkıştı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yolcu otobüsünü lastiklerinin havasını indirerek sıkıştığı yerden çıkardı.

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21 Nis 2024 - 13:17 DHA Bolu- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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