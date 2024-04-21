Yolcu otobüsü alt geçitte sıkıştı

Bolu TOKİ konutları mevkinde bulunan alt geçitte meydana geldi. G.M.S idaresindeki 34 G 87645 plakalı yolcu otobüsü, Paşaköy mevkisinde bulunan gişelerden çıkarak kent merkezine doğru hareket etti. Yakıt için istasyona giden sürücü, daha kısa olması amacıyla alt geçidi kullanmak istedi. Yolcu otobüsü, 3 metre yüksekliğindeki alt geçitten geçerken sıkıştı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yolcu otobüsünü lastiklerinin havasını indirerek sıkıştığı yerden çıkardı.
Haber albümü için resme tıklayın
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.