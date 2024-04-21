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İki araç birbirine çarptı

Mardin'in Artuklu ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada aralarında çocukların da olduğu 11 kişi yaralandı.

İki araç birbirine çarptı mask
İki araç birbirine çarptı
İki araç birbirine çarptı
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Mardin-Diyarbakır kara yolu Akres Geçidi'nde meydana geldi. 33 A0H 571 plakalı hafif ticari araç ile 34 HKC 122 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada Burunacık O. (60), Bedir O. (41), Dawiva O. (8), Biten O. (44), Nasrı O. (15), Şehriban O. (30), Havin C., Murat Ş. (18), Siana S. (15), Bahar S. (61) ve Aram C. (8) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılarak Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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21 Nis 2024 - 13:13 DHA Mardin- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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