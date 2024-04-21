İki araç birbirine çarptı

Mardin-Diyarbakır kara yolu Akres Geçidi'nde meydana geldi. 33 A0H 571 plakalı hafif ticari araç ile 34 HKC 122 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada Burunacık O. (60), Bedir O. (41), Dawiva O. (8), Biten O. (44), Nasrı O. (15), Şehriban O. (30), Havin C., Murat Ş. (18), Siana S. (15), Bahar S. (61) ve Aram C. (8) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılarak Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.