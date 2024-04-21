Sahte parfüm operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince Arnavutköy ilçesinde bulunan bir depoya operasyon yapıldı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyonda, dünyaca ünlü markaların etiketleri kullanılarak üretilen ve piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olan 64 bin dolu parfüm şişesi, 104 bin 250 etiket ve 39 bin 370 boş kutu ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilenler sahte parfümler İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.