- Gündem

Fırtına sonrası, kendilerini denize attılar

Antalya'da dün hakim olan fırtınanın ardından bugün yaşanan güzel havanın tadını çıkarmak isteyen tatilciler sahilde yoğunluk oluşturdu.

Fırtına sonrası, kendilerini denize attılar mask
Fırtına sonrası, kendilerini denize attılar
Fırtına sonrası, kendilerini denize attılar
+5
Haber albümü için resme tıklayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dün 'sarı kod' uyarısında bulunduğu, fırtınanın hakim olduğu Antalya'da bugün güneşli hava etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 22, nem oranının yüzde 58'e ulaştığı kentte, güzel havanın tadını çıkarmak isteyen tatilciler Konyaaltı Sahili'ne geldi. Sahil kenarında yürüyüş yapanların ve manzarayı izleyenlerin yanı sıra sahil bandında da yoğunluk göze çarptı. Sahile gelen tatilcilerden bazıları güneşlenirken, bazılarıysa Akdeniz'in mavi sularında yüzmenin tadını çıkardı.

# Antalya, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sarı kod, hava sıcaklığı, geldi

21 Nis 2024 - 13:09 DHA Antalya- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL