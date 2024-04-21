Fırtına sonrası, kendilerini denize attılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dün 'sarı kod' uyarısında bulunduğu, fırtınanın hakim olduğu Antalya'da bugün güneşli hava etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 22, nem oranının yüzde 58'e ulaştığı kentte, güzel havanın tadını çıkarmak isteyen tatilciler Konyaaltı Sahili'ne geldi. Sahil kenarında yürüyüş yapanların ve manzarayı izleyenlerin yanı sıra sahil bandında da yoğunluk göze çarptı. Sahile gelen tatilcilerden bazıları güneşlenirken, bazılarıysa Akdeniz'in mavi sularında yüzmenin tadını çıkardı.