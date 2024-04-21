Gazapizm, Ankara'da sevenleriyle buluşacak

Sosyal medya platformu X üzerinden Gazapizm konseri hakkında paylaşım yapan ABB, şu ifadeleri kullandı:
"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu birlikte yaşayalım!
Değerli sanatçımız Gazapizm sevilen şarkılarıyla; Atatürk Orman Çiftliği'nde başkentlilerle buluşuyor."
?? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu birlikte yaşayalım!
? Değerli sanatçımız @Gazapizm sevilen şarkılarıyla;
?️ 22 Nisan 2024
? 20.00'da
?Atatürk Orman Çiftliği'nde başkentlilerle buluşuyor.
Tüm halkımız davetlidir.
( Ring seferlerimiz : Zafer Çarşısı… pic.twitter.com/3EZSrLOQ7C
— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) April 21, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.