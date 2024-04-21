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Gazapizm, Ankara'da sevenleriyle buluşacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, "Değerli sanatçımız Gazapizm sevilen şarkılarıyla; başkentlilerle buluşuyor" denildi.

Gazapizm, Ankara'da sevenleriyle buluşacak mask

Sosyal medya platformu X üzerinden Gazapizm konseri hakkında paylaşım yapan ABB, şu ifadeleri kullandı:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu birlikte yaşayalım!

Değerli sanatçımız Gazapizm sevilen şarkılarıyla;  Atatürk Orman Çiftliği'nde başkentlilerle buluşuyor."

# Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan, Gazapizm, çocuk, Nisan, Atatürk, sosyal

21 Nis 2024 - 12:52 Ankara- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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