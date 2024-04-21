Gaziantep'te bezelye hasadı

Gaziantep İlçeye bağlı Yukarıbilenler, Kazıklı, Şerikanlı, Çolaklar, Kalaycık, Kırıkçalı, Altınüzüm, Boğaziçi, Yolbaşı ve Arfalı Mahallelerinde 10 bin dönüm araziye, alternatif ürün olarak ekimi gerçekleştirilen bezelyenin hasadına başlandı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından ekiminden hasadına takip edilen içerdiği protein ile yeşil sebze olarak, konserve ve dondurulmuş olarak tüketilen bezelye kalitesine göre 8 ile 10 lira arasında tarlada alıcı buluyor.

Yukarıbilenler Mahallesi çiftçilerden Süleyman Yılmaz, bu yıl 300 dönüm bezelye ektiğini belirterek, "Mevsimin ilk bezelye hasadına başladık. Hasadını yaptığımız bezelyeler Türkiye'nin 81 iline gidiyor" dedi.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse ise ilçede depreme rağmen tarımsal üretimin devam ettiğini ifade ederek, "Alternatif ürün olarak ekilen bezelyenin hasadına başlandı. Dönüm başına bin ile 1200 kilo arasında rekolte hedefliyoruz. Toprağı besleyen özelliği bulunan bezelyenin sapının da hayvan yemi olarak kullanılması, üreticiye ek gelir sağlıyor" diye konuştu.