- Gündem

Minibüsten 19 kaçak göçmen çıktı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp, sürücüsünün kaçtığı minibüste 19 kaçak göçmen yakalandı.

Minibüsten 19 kaçak göçmen çıktı mask
Minibüsten 19 kaçak göçmen çıktı
Haber albümü için resme tıklayın

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü sırasında bir minibüse 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, minibüsle kaçmaya başladı. Jandarmanın takip ettiği minibüs, yola kurulan kapanla lastiği patlatılarak durduruldu. Sürücü kaçarken, araçta yapılan aramada Suriye uyruklu 19 kaçak göçmen yakalandı. Jandarma, kaçan sürücüyü arıyor.

# Tekirdağ, süleymanpaşa, dur ihtarı, Minibüs, bir, göçmen

21 Nis 2024 - 12:45 DHA Tekirdağ- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL