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İstinat duvarına onarım başladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde önceki gece yoğun sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle istinat duvarının çökmesinin ardından 5 katlı binadaki 5 daire ve 1 dükkan boşaltıldı.

İstinat duvarına onarım başladı
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İzmit’te önceki gece yaşanan yoğun sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle Bekirdere Mahallesi Sabır Sokak’taki istinat duvarı çöktü. Duvarın üst kısmındaki 5 katlı binadaki 5 daire ve 1 dükkan boşaltıldı. Çöken istinat duvarının sokağın üst kısmında kalan yarısının 12 Kasım 2023'te yaşanan yoğun sağanakta çöktüğü ve aradan geçen 5 ayda sadece çöken kısmın onarıldığı belirtildi. Duvarın onarım yapılmayan sokağın alt kısmındaki yarısı ise dün gece çöktü. Dün iş makinesi ile desteklenerek tamamen çökmesi önlenen duvar için bugün onarım çalışması başlatıldı. İzmit Belediyesi ve İSU’ya bağlı ekipler, sabah saatlerinde bölgeye gelerek hasar tespiti yaptı. Ardından ekipler kendi alanlarına giren kısımlarda onarım çalışmalarını başlattı. Tedbiren boşaltılan 5 katlı binanın sakinlerinin onarım tamamlandıktan sonra evlerine döneceği öğrenildi.

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21 Nis 2024 - 12:29 DHA Kocaeli- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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