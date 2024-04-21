13 kaçak göçmen yakalandı

Haber albümü için resme tıklayın

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havsa ilçesi Köseömer köyü mevkisinde şüpheli bir aracı durdurdu. Hafif ticari araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 13 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı. El konulan araç trafikten menedilirken, göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.