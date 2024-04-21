- Asayiş

13 kaçak göçmen yakalandı

Edirne’de durdurulan hafif ticari araçta 13 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

13 kaçak göçmen yakalandı mask
13 kaçak göçmen yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havsa ilçesi Köseömer köyü mevkisinde şüpheli bir aracı durdurdu. Hafif ticari araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 13 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı. El konulan araç trafikten menedilirken, göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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21 Nis 2024 - 12:24 DHA Edirne- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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