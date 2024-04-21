Kanseri yenen çocukların çifte bayramı

LÖSEV tarafından tedavisi tamamlanarak sağlığına kavuşan çocuklar için "Maske Atma Partisi" düzenlendi. Lösemiyi atlatan 48 çocuk, tedavi sürecinde kullanılan maskelerden kurtulmanın sevinciyle hep birlikte maskeleri havaya fırlattı. LÖSEV Marmara Bölge Koordinatörü Zuhal Ön, " Bir kep atma töreni gibi aslında. Yeni bir hayata adım atıyorlar" dedi

Löselimi Çocuklar Vakfı tarafından düzenlenen etkinliğe, kanser ve lösemi tedavileri tamamlanan çocukların yanı sıra aileleri, LÖSEV gönüllüleri ve görevliler katıldı. Etkinlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklar şiirler okudu, gösteriler yapıldı. Ayrıca LÖSEV Gönüllü ve Çocuk Korosu tarafından çeşitli eserler seslendirildi. Ardından kanser ve lösemi tedavisi tamamlanan 48 çocuk sahneye çıkarak hep birlikte maskelerini havaya attı. LÖSEV gönüllüleriyle birlikte dans eden ve gösteriler yapan çocuklar doyasıya eğlendi.

"BU BAYRAMI ÇİFTE BAYRAM OLARAK KUTLUYORUZ"

LÖSEV Marmara Bölge Koordinatörü Zuhal Ön, "23 Nisan hepimizin ve özellikle çocuklarımızın bayramı. Ulu önder Atatürk'ün çocuklarımıza hediye ettiği bir bayram. LÖSEV'de biz bu bayramı çifte bayram olarak kutluyoruz. Özellikle lösemi ve kanser tedavisini tamamlamış, idame tedavileri bitmiş ve artık maske takmasına gerek olmayan çocuklarımızı 23 Nisan bayramında maskelerini atmak için davet ediyoruz. Onlar bir kep atma töreni gibi aslında yeni bir hayata adım atıyorlar. Bugün itibariyle 48 çocuğumuz çeşitli hastanelerde tedavi görseler de LÖSEV'e kayıtlı 48 çocuğumuz maskelerini atacaklar" dedi.

"ONLARIN HAYATLARINA DOKUNALBİLDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

LÖSEV'de 16 yıldır gönüllü öğretmenlik yapan Nilgün Girgin ise "Bu, büyük bir mutluluk. Gönüllülük aslında hiçbir bedel almadan vatandaşın, çocukların ve bize ihtiyacı olan öğrencilerin hayatlarına dokunmak demek. Bunu yapabildiğim için çok mutluyum. Onların hayatlarına dokunabilmek, onlara güzel fırsatlar yaratabilmek ve ülkenin güzelliklerini, Mustafa Kemal'in emanetini anlatabildiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"LÖSEV AİLEMİZ YANIMIZDA OLSUN O BİZE YETER"

Tedavileri tamamlanan ve sağlığına kavuşan çocuklardan Muhammed Emir Akdemir, "Bugün balonlar oynadık, şarkılar söyledik, arkadaşlarımla oyun oynadık, resim çektirdik, şiirler ve kitaplar okuduk, çok eğlendik" dedi. Sümeyye Aydın da, "Bugün koro yaptık ve çok mutluyum. Çünkü arkadaşlarımla bir araya gelmek beni çok mutlu ediyor. Bugün maske atma bayramı olarak gerçekten benim gibi tedavi gören arkadaşlarımın maske attığı bir bayram. Bu bayram benim için dünyanın en önemli bayramlarından birisi" diye konuştu. LÖSEV öğrencisi İlknur Yavuz ise, "Hastalığımda burada genelde biraz üzüntülüydüm ama LÖSEV ailemle birlikte çok mutlu oldum. Burada koro yapıp maske atma partimize gelmeye çok sevindim. Buraya gelmeyi hep isterdim ama maalesef bazı durumlar yüzünden buraya gelemiyoruz. Ama yine de biz iyi olalım, LÖSEV ailemiz yanımızda olsun, hep beraber olalım o bize yeter" dedi.

Görüntü Dökümü:

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LÖSEV öğrencilerinin şiirleri

LÖSEV öğrencilerinin dans ve etkinlikleri

Balon gösterisi

LÖSEV öğrencilerinin eğlenme görüntüleri

LÖSEV öğrencilerinin maske atma görüntüleri

LÖSEV Marmara Bölge Koordinatörü Zuhal Ön röportaj

LÖSEV gönüllüsü Nilgün Girgin Röportaj

Kanser ve lösemi tedavisi tamamlanan Muhammed Emir Akdemir röportaj

Kanser ve lösemi tedavisi tamamlanan Sümeyye Aydın röportaj

Kanser ve lösemi tedavisi tamamlanan İlknur Yavuz Röportaj