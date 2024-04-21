60 bin 347 firari yakalandı

İstanbul'da son 4 ayda kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ifadeye yönelik aranması bulunan toplam 60 bin 347 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde şube müdürlüklerine bağlı ekipler ve tüm ilçe emniyet müdürlüklerince, aranma kaydı bulunan hükümlüler ve "Hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, öldürme ve cinsel saldırı/istismar" suçlarından aranması bulunan kişilerin yakalanması için İstanbul genelinde çalışmalar yapıldı. Çalışmalar sonucunda toplam bin 450 aranan kişi yakalandı. Bunlardan 364'ünün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, bin 86'sının ise ifadeye yönelik arandığı tespit edildi. Ayrıca 1 Ocak - 19 Nisan 2024 tarihleri arasında 16 bin 521'i kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 43 bin 826'si ifadeye yönelik aranması bulunan olmak üzere toplam 60 bin 347 aranan kişinin yakalanarak adli makamlara teslim edildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan basın açıklamasına göre yakalananlardan bazıları şöyle:

Hırsızlık suçlarından;

• D.U. (39 Yıl 5 Ay 27 gün), Y.Y. (19 Yıl 7 Ay), M.Ö. (16 Yıl 6 Ay), V.G. (14 Yıl 10 Ay), T.D. (14 Yıl

4 Ay), A.T. (12 yıl 8 ay), S.E. (12 yıl 19 ay), M.B. (13 Yıl 10 Ay)

Çocuğun Cinsel İstismarı suçlarından;

• Ş.U. (28 Yıl 1 Ay 15 gün), P.G. (25 Yıl), E.B. (19 Yıl 6 Ay 20 gün)

Tehdit suçundan;

• M.K. (20 Yıl 10 Ay 15 gün)

Uyuşturucu Madde Ticareti suçlarından;

• S.B. (17 yıl 6 ay), Ş.S. (15 Yıl 4 Ay), H.Ö. (15 Yıl 2 Ay 15 Gün), M.Ö. (15 Yıl), S.D. (15 Yıl), C.G.

(13 Yıl 9 Ay), V.K. (12 Yıl 6 Ay), İ.K. (12 Yıl 6 Ay), G.H. (12 Yıl 6 Ay), H.M. (12 Yıl 6 Ay), D.B.

(10 Yıl 4 Ay), P.M. (8 Yıl 4 Ay)

Kasten öldürme suçlarından;

• H.K. (16 Yıl 3 Ay), Ü.K. (12 yıl), M.A. (10 yıl 20 ay), M.T. (10 Yıl)

Sahte Banka Veya Kredi Kartı Kullanmak Suretiyle Yarar Sağlama suçundan;

• G.B. (16 yıl 1 ay)

Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim olan Silah veya Mermileri Satın Alınması Taşınması Bulundurulması

suçundan;

• Y.A. (15 yıl 1 ay 15 Gün) isimli şahıslar başta olmak üzere