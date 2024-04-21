“Irak’ta herhangi bir saldırı düzenlemedik”

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Irak’ta İran yanlısı grupların bulunduğu askeri üsse saldırı düzenlendiğine ilişkin haberlere yanıt verdi. CENTCOM, “Amerika Birleşik Devletleri Irak'ta hava saldırısı düzenlememiştir” dedi.

ABD ve dünya medyasında yer alan haberlerde, Irak’ta İran yanlısı olduğu belirtilen grupların bulunduğu askeri üsse saldırı düzenlendiği, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Saldırının ABD tarafından düzenlediği iddialarına CENTCOM’dan yanıt geldi. CENTCOM, açıklamasında, “ABD'nin Irak'ta hava saldırıları düzenlediğini iddia eden haberlerin farkındayız. Bu haberler doğru değildir. Amerika Birleşik Devletleri Irak'ta hava saldırısı düzenlememiştir” dedi.