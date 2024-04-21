Konya öğrencileri, uçuş izledi

Video için play'e tıklayın

Konya, Karatay İzzet Bezirci İlkokulu ve Ulubatlı Hasan İmam Hatip Ortaokulu'ndan 100 öğrenci, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu Türk Yıldızları Filosu’nu ziyaret etti. Burada Türk Yıldızları pilotlarıyla tanışan öğrenciler, yapılacak gösteri uçuşu hakkında bilgi aldı. Ardından piste giden öğrenciler, Türk Yıldızları ekibinin yaklaşık 1 saat süren gösteri uçuşunu izledi.