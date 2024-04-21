21 Nis 2024 - 10:55- Asayiş G:

Kaçak tarihi eser kazısına suçüstü

Aydın’ın Köşk ilçesinde tarihi eser aramak için izinsiz kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kaçak tarihi eser kazısına suçüstü mask
Kaçak tarihi eser kazısına suçüstü
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Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, devriye görevi sırasında Kızılyer Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığını fark etti. Ekipler, dün akşam saatlerinde kaçak kazı yapan A.O., N.O., M.G.Y., F.B. ve Ö.A.'yı yakaladı. Şüphelilerin tarihi eser aradığı belirlenirken, 1 metal dedektör ile kazı malzemeleri ele geçirildi. 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

# Aydın, Operasyon, ile, etti

21 Nis 2024 - 10:55 DHA - Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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