Johnson: "Dünyaya ABD liderliği gerekiyor "

ABD Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada, İsrail ve Ukrayna’ya 61 milyar dolarlık destek paketi kabul edildi. Paketin, Gazze, Sudan ve Haiti’ye insani yardımları da içerdiği aktarıldı. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, oylama sonrası yaptığı açıklamada, “Burada, Meclis'te ya da dünyada normal zamanlar yaşanmıyor. Dünya istikrarsızlaştı ve tehlikeli bir dönemden geçiyoruz. Başlıca üç rakibimiz Rusya, İran ve Çin birlikte çalışıyor ve dünyanın dört bir yanında saldırganlık yapıyorlar. Onların ilerleyişi özgür dünyayı tehdit ediyor ve bu da Amerikan liderliğini gerektiriyor. Eğer şimdi sırtımızı dönersek sonuçları yıkıcı olacaktır” dedi.

ZELENSKİ’DEN JOHNSON’A TEŞEKKÜR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Temsilciler Meclisi’nden geçen kararla ilgili açıklamasında, “Bugün, uzun zamandır beklediğimiz kararı aldık: uğruna çok mücadele ettiğimiz Amerikan destek paketi. Hem cephedeki savaşçılarımız hem de Rus teröründen muzdarip şehirlerimiz ve köylerimiz tarafından hissedilecek çok önemli bir paket” dedi.

Zelenski, Johnson ve pakete destek verenlere teşekkür ederek, “Paketimizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Bu hayat kurtaran bir karardır. Şahsen Meclis Başkanı Mike Johnson'a, Ukrayna'da bizim gibi Rus kötülüğünün kesinlikle galip gelmemesi gerektiğini düşünen tüm Amerikalı yüreklere minnettarım. Paketin ABD Senatosu'nda değerlendirileceğini ve Başkan Biden'ın masasına yeterince hızlı bir şekilde sunulacağını umuyorum” ifadelerini kullandı.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI KATZ: LİDERLİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Johnson’a liderliği için teşekkür ederek, “İsrail'e yardım paketinin bugün Temsilciler Meclisi'nden geçmesini sağlayan liderliğiniz için Başkan Johnson'a teşekkür ederiz. Azınlık Lideri Hakeem Jeffries destekledikleri için de teşekkür ederiz. İsrail'e yardım paketinin iki partinin de büyük desteğiyle oylanması, İsrail ile ABD arasındaki güçlü bağları ve stratejik ortaklığı kanıtlamakta ve düşmanlarımıza güçlü bir mesaj göndermektedir. Umarım Senato'dan da iki partinin güçlü desteğiyle kısa sürede geçer” dedi.