İki askeri helikopter eğitim sırasında düştü

Japonya Savunma Bakanlığı, Japonya Deniz Kuvvetleri’ne ait SH-60K tipi iki helikopterin, 20 Nisan gecesi yapılan denizaltı savaşı eğitim uçuşu sırasında düştüğünü duyurdu. Bakanlık, iki helikopterde toplam 8 mürettebatın bulunduğunu, birinin yaşamını yitirdiğini, 7’sinin ise kayıp olduğunu açıkladı.

Japonya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “20 Nisan Cumartesi günü saat 22:38 sularında Deniz Kuvvetlerine ait iki SH-60K helikopteri, gece denizaltı savunma harbi eğitimi sırasında Izu Adaları, Torishima'nın doğusunda denizde irtibatı kaybetti. İki helikopterin 8 mürettebatından 7’si kayıptır ve Japonya Deniz Kuvvetleri şu anda olay yeri çevresinde bir arama yürütmektedir, denizde helikopterin bir parçası gibi görünen bir şey bulmuşlardır. Her iki helikopterin de düştüğüne inanılıyor” denildi.

KURTARILAN DENİZCİ ÖLDÜ

Japonya Savunma Bakanı Minoru Kihara, kazadan kısa bir süre sonra kurtarılan denizcinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Kihara, “Kazanın başından bu yana arama kurtarma çalışmaları titizlikle yürütülmesine rağmen durumun bu noktaya gelmiş olması büyük bir talihsizliktir. Düşen askerlerin ruhlarının huzura kavuşması için içtenlikle dua ediyoruz. Diğer yedi kişiye gelince, Öz Savunma Kuvvetleri onları aramak ve kurtarmak için ellerinden geleni yapıyor. Özellikle, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri ve Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri'nden bölgede 4 döner kanatlı ve 3 sabit kanatlı uçak dahil olmak üzere 12 gemi ve 7 uçak bulunmaktadır. Ayrıca Japonya Sahil Güvenliği'nden iki gemi ve bir uçak da olay yerindeki bölgede arama çalışmalarına katılmaktadır” dedi.