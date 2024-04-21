- Asayiş

Arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde M.K. (26), tartıştığı arkadaşı Salih Avcı'yı (23) pompalı tüfekle sokak ortasında öldürdü.

Arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü mask
Arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü
Arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, gece saatlerinde kırsal Ahievren Mahallesi'nde meydana geldi. M.K. ile arkadaşı Salih Avcı, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Çevredekilerin araya girmesi ile kavga, büyümeden önlendi. Daha sonra eve gidip, pompalı tüfek alan M.K., sokak ortasında Salih Avcı'ya ateş açtı. Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Avcı, Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Avcı, sevk edildiği Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kaçan M.K., jandarma ekiplerince yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

# Tekirdağ, Arkadaş, ile, geldi, meydana, bir, daha, sonra, olay

21 Nis 2024 - 10:36 DHA Tekirdağ- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL