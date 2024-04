"Teleferikler çok güvenli ulaşım aracıdır"

Antalya Kemer ilçesinde bulunan 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkmak amacıyla İsviçre ve Avusturya ortaklığında 2003'te yapımına başlanıp, 2007'de 'dünyanın en büyük teleferiği' olduğu belirtilerek açılan, şu anda ise 4 bin 350 metreyle Avrupa'nın en uzun, Türkiye'nin ise en uzun ve taşıma kapasitesi olarak en büyük teleferiği ünvanına sahip Olympos Teleferik; 4 direk, 2 taşıyıcı halat, 1 çekme halatı ve 2 kabinle çalışıyor. Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından tanımlanan bakım ve servis konseptlerinin olduğu belirtilen teleferikte, günlük, haftalık, aylık, 6 aylık ve yıllık kontrol ile bakım çalışmalarının yanı sıra 10 yılda bir de üreticiden bağımsız teleferik uzmanı tarafından kontroller sağlanıyor.

Almanya'da eğitim görmüş, İsviçre'de teleferik teknolojisi konusunda eğitim almış bir teknik müdürün görev yaptığı teleferikte, her ay İsviçre'den teleferik mühendisi gelerek bakım ve servis çalışmalarını denetliyor, tahliyeler de dahil olmak üzere çalışanlara eğitimler veriliyor. İsviçre'den üretici uzmanları her yıl Kemer'e gelerek teleferiğin mekaniği, hidroliği, kontrolleri ve halatlarını test ediyor. Bunların yanında kötü senaryolara her an hazırlıklı olmak için tesiste tüm çalışanlar kurtarma eğitimleri alıyor. Teleferiğin bir noktada durması halinde ise en fazla 3 saatte tüm ziyaretçilerin güvenli yerde olmasını sağlayacak şekilde planlamalar yapılıyor.

'HİÇBİRİMİZİN ARZU ETMEDİĞİ, İSTEMEDİĞİ BİR OLAYDI'

Olympos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan'da meydana gelen teleferik kazasını hatırlatarak, "Öncelikle tüm Antalya'mıza geçmiş olsun. Malum birkaç gün evvel bir kaza yaşandı, teleferik kazası. Ölen vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara ve psikolojisi bozulan tüm vatandaşlarımıza, insanlarımıza acil sağlık, şifalar diliyoruz. Umarım bir daha böyle bir şey yaşanmaz. Hiçbirimizin arzu etmediği, istemediği bir olaydı" dedi.

'ÇOK GELİŞMİŞ BİR SEKTÖR DEĞİL'

Bakımları düzenli yapıldığında teleferiklerin çok güvenli ulaşım aracı olduğunu belirten Haydar Gümrükçü, "Birçok şeyde olduğu gibi bakımları düzgün yapılırsa, gerekli işlemleri yerine getirilirse esasında hiçbir problem yok. Hiçbir sorun yaşanmaz. Bizim teleferikte günlük, haftalık, aylık, 6 aylık, yıllık, 10 yıllık bakımlar yapıyoruz. Teleferik işletmeciliği tabii Türkiye'de çok gelişmiş bir sektör değil. Daha çok bunu Avusturya, İsviçre, İtalya önceliğini çekiyor yapımında. İşletmemiz de İsviçreli ve Avusturyalı ortaklarla işletiliyor. Dolayısıyla hem İsviçreli hem Türk, Alman mühendislerimiz burada yıl boyu çalışıyor. Bu ay 22 Nisan- 28 Nisan tarihlerinde yıllık bakımımızı yapacağız. Bu 1 yıl önceden planladığımız bir şey. Bu tarihlerde teleferiği kapatacağız. Yine yurt dışından mühendisler gelecek, kablolara, direklere, kabinlere, bütün birimlere ayrı ayrı bakılacak, raporlar tutulacak ve gerekiyorsa tamiratlar yapılacak. Bu şekilde olduğu zaman teleferiklerde bir sorun yaşanması neredeyse imkansız. Bakımlar tam yapıldığı sürece teleferikler çok güvenli bir ulaşım aracıdır" diye konuştu.

'2019 YILINDA 350 BİN KİŞİ TAŞIDIK'

17 yıldır düzenli olarak bakım çalışmalarını yaptıklarını belirten Genel Müdür Haydar Gümrükçü, şöyle devam etti: "2007 yılında açtık, o zaman dünyanın en uzun teleferiğiydi. Şimdi ise Avrupa'nın en uzun teleferiği. 4 bin 350 metreyle ve tek hat üzerinde. Bu teknik olarak, mühendislik olarak bir harika olarak addediyoruz. Yılda yaklaşık maksimum taşıdığımız misafir sayısı 350 bin kişiydi, 2019 yılında. Yaklaşık bu rakamların yüzde 30- 40 altında hala devam ediyoruz. Bu sene çok iyi bir sayı bekliyoruz."

'EN ÖNEMLİSİ GÜVENLİK'

Güvenliğin her zaman ilk planda olduğunu belirten Haydar Gümrükçü, "Diğerleri hep sonradan gelir, misafir memnuniyeti, çalışanlarımızın memnuniyeti, bölgenin memnuniyeti tabii ki çok önemli fakat bunların hepsini sağlayan bir şey var ki o da güvenlik ve biz bunu sağlamak zorundayız. Biz bütün önlemlerimizi alarak, bakımlarımızı yaparak misafirlerimizi burada en güvenli şekilde zirveye getirip, eğlendirip, tekrar evlerine gönderiyoruz" diye konuştu.

Bu yıl 300 bin kişi taşımayı hedeflediklerini aktaran Haydar Gümrükçü, bölgede bisiklet ve motosiklet yarışmaları ile yamaç paraşütü gibi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptıklarını, bu ve benzeri organizasyonlara katılan misafirleri de güvenli şekilde Tahtalı Dağı'nın zirvesine taşıdıklarını anlattı.