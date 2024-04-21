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Öğrenciler, Türk Yıldızları'nı ziyaret etti

Konya’da ilk ve ortaokul öğrencileri, Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi Türk Yıldızları Filosu’nu ziyaret etti.

Öğrenciler, Türk Yıldızları'nı ziyaret etti mask
Öğrenciler, Türk Yıldızları'nı ziyaret etti
Öğrenciler, Türk Yıldızları'nı ziyaret etti
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Karatay İzzet Bezirci İlkokulu ve Ulubatlı Hasan İmam Hatip Ortaokulu'ndan 100 öğrenci, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu Türk Yıldızları Filosu’nu ziyaret etti. Burada Türk Yıldızları pilotlarıyla tanışan öğrenciler, yapılacak gösteri uçuşu hakkında bilgi aldı. Ardından piste giden öğrenciler, Türk Yıldızları ekibinin yaklaşık 1 saat süren gösteri uçuşunu izledi.

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21 Nis 2024 - 10:29 DHA Konya- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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