Öğrenciler, Türk Yıldızları'nı ziyaret etti

Karatay İzzet Bezirci İlkokulu ve Ulubatlı Hasan İmam Hatip Ortaokulu'ndan 100 öğrenci, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu Türk Yıldızları Filosu’nu ziyaret etti. Burada Türk Yıldızları pilotlarıyla tanışan öğrenciler, yapılacak gösteri uçuşu hakkında bilgi aldı. Ardından piste giden öğrenciler, Türk Yıldızları ekibinin yaklaşık 1 saat süren gösteri uçuşunu izledi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.