Fenerbahçe, Sivasspor'a konuk oluyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33'üncü hafta karşılaşmasında yarın Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de geride kalan 32 haftada aldığı 27 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 85 puan toplayarak ilk sıradaki Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2'nci sırada yer alıyor. Ev sahibi Sivasspor ise 11 galibiyet 11 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 44 puan topladı ve maç eksiğiyle 9'uncu sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE 1 EKSİK, 1 BELİRSİZ

Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanına tek oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte menisküs ameliyatı olan Jayden Oosterwolde, takımını bu maçta yalnız bırakacak. Sarı-lacivertlilerde hafta içi oynanan Olympiacos maçında sakatlanarak kenara gelen Rodrigo Becao'nun durumuna ise gerçekleştirilecek son antrenmanın ardından karar verilecek.

FENERBAHÇE'DE 7 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Edin Dzeko ve Michy Batshuayi, Sivasspor karşısında kart görmeleri durumunda ligin 34'üncü haftasında Beşiktaş ile iç sahada oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

SARI LACİVERTLİLER, DEPLASMAN SERİSİNİ SÜRDÜRME HEDEFİNDE

Bu sezon Süper Lig'de deplasman maçlarında sergilediği grafikle dikkat çeken Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında da hata yapmak istemiyor. Ligin geride kalan bölümünde deplasmanda 16 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Ligde oynadığı son 10 deplasman maçından da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, lig tarihinde üst üste 10 deplasman maçı kazanan ilk takım olma başarısını da göstermişti.

İSMAİL KARTAL, FENERBAHÇE'NİN BAŞINDA SİVASSPOR'A HİÇ KAYBETMEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kariyerinde sarı-lacivertli takımla Sivasspor'a karşı hiç mağlubiyet yüzü görmedi. Kartal, 2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'nin başındayken Sivasspor'u iç sahada 4-1, deplasmanda ise 3-2 mağlup etmişti. 2021-2022 sezonunda ise Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Bu sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmada ise sarı-lacivertli ekip, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

SİVASSPOR'DA 2 EKSİK, 1 CEZALI

Ev sahibi Sivasspor ise Fenerbahçe karşısında 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Kırmızılı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Azizbek Turgunboev ve Hakan Arslan'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Charis Charisis, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.