- Asayiş

Otomobil, tarlaya uçtu

Diyarbakır’da otomobilin tarlaya girdiği kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Otomobil, tarlaya uçtu mask
Otomobil, tarlaya uçtu
Otomobil, tarlaya uçtu
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Kaza, gece saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu kırsal Gülpınar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. G.K. idaresindeki 42 EKN 32 otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü ile 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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21 Nis 2024 - 10:19 DHA - Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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