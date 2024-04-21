O iller kuvvetli rüzgara karşı uyarıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından X üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hava Sıcaklığı: Batı kesimlerde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Yağışların gece saatlerinden Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Batı Karadeniz kıyılarında güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat kısa süreli 80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır."