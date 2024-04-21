- Kültür & Sanat

Kaç Vesait’e renkli lansman

Pop müziğin Bursalı yetenekli ve üretken ismi Hakan Adanur, uzun süren sessizliğini yeni şarkısı 'Kaç Vesait’ ile bozdu. Sanatçı, yeni eserini renkli bir lansmanla tanıttı.

Kaç Vesait’e renkli lansman mask

Son albümü 'Tilki Misali'nin ardından uzun süren suskunluğunu yine sözü ve müziği kendisine ait olan aranjesini ise Ödül Erdoğan’ın yaptığı 'Kaç Vesait’ ile sonlandıran Hakan Adanur, yeni şarkısını düzenlediği lansmanla tanıttı. Şarkısını eşi Esra Adanur’un doğumgünü olan 20 Nisan’da yayınlayan şarkıcı, Loft Game Coffee’deki renkli lansmanda hayat arkadaşına bir de sürpriz yaptı. Basın mensuplarının büyük ilgi gösterdiği lansmanda eşinin doğumgününü de kutlayan Adanur, Esra Adanur’u duygulandırdı. 'Kaç Vesait’i ilk kez seslendirdiği lansmanda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Adanur, "Dinleyen herkesin çok beğendiği enerjik, kıpır kıpır bir şarkı oldu. Umarım dinleyen herkes bu enerjiyi alır. Müzik benim için tutkudan da öte..." dedi.

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21 Nis 2024 - 09:24 - Kültür & Sanat

Mahreç  Şevval Ateş

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