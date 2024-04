“Buğdayın taban fiyatı açıklansın"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Mayıs ayında Çukurova'da buğday hasadı başlayacak. Çiftçilerimiz buğday taban fiyatının bir an önce açıklanmasını bekliyor, Toprak Mahsulleri Ofisi ise yılbaşından beri ithalata devam ediyor. Yılın ilk iki ayında 1 milyon 578 bin 854 ton buğday ithal edilmiş, yurt dışına 389 milyon 789 bin 753 dolar para ödemişiz. Ülkemizin toprakları ve çiftçileri var, buğdayı ithal devam ediyor.Dahilinde işleme rejimi (DİR) kapsamında her yıl ortalama 10 milyon ton buğdayı yurt dışından alıyoruz. Yurt dışına döviz ödüyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi depoları yurt dışından getirdiği ürünle doldurunca geçen yıl randevulu sistemi işletmeyip yerli üreticiye eziyet etti ve çiftçilerimiz mağduriyet yaşadı. Bir kısım çiftçi, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne buğdayını veremedi, tüccara gitmek zorunda kaldı ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fiyatının altında ürününü satmak zorunda kaldı. Çiftçilerimizin kredi borçları ve piyasaya borçları 700 milyar lirayı geçmiş durumda. Ürettikleri ürünü hasat ettikten sonra satıp borçlarını ödemek istiyorlar. Ülkemizde bu yıl taban fiyatının açıklanmaması çiftçiyi kaygılandırıyor, düşük taban fiyatı kaygısı var. Bir an önce buğday taban fiyatı açıklanmalıdır. Yılın ilk iki ayında buğdayın dışında en çok ithalatı soya ve ayçiçeği ham yağında yapmışız. Bunları kendimiz yetiştirmeliyiz, yurt dışına kaynaklarımızı boşa akıtmamalıyız. Çiftçimize destek vermeliyiz. Taban fiyatları girdi maliyetlerine göre bir an önce açıklamak, çiftçinin kaygısını ortadan kaldıracaktır. Aksi takdirde, taban fiyattan mutlu olmayan çiftçi topraktan daha fazla uzaklaşacaktır.” dedi.

BUĞDAY İTHLATINA İLK 2 AYDA 389 MİLYON DOLAR ÖDENDİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, buğday için Çukurova’da hasat döneminin yaklaştığına dikkat çekerek, “Buğday hasadı farklı bölgeler göz önünde bulundurulduğunda mayıs ve ağustos ayları arasında yapılıyor. TMO geçtiğimiz yıl yerli üretici hasat yapmadan depoları ithal ürünle doldurunca randevu sistemi sorunlu işledi. Üretici, TMO’nun fiyatından 3000 lira daha düşük fiyat veren tüccara dahi razı oldu. Bu yıl küresel çapta ve ülke bazında üretimin de yüksek olması hesaplanıyor. 22 milyon ton geçtiğimiz yıl üretim sağlanırken ithal üründe yıl boyu alındı. Bu yılın ilk 2 ayında toplam 1 milyon 528 bin 854 ton buğday ithalatı gerçekleştirildi. Yapılan ithalatın karşılığında ise 389 milyon 789 bin 753 dolar ödeme yapıldı. Dahilinde İşleme Rejimi kapsamında her yıl ortalama on milyon ton ithal ürün ülkemize geliyor. İthalat yerine yerli üretimle bu buğdayı yetiştirmeliyiz. Ayrıca hasat döneminde ithalat, yerli üreticiye gözdağı olduğu gibi stokların dolması TMO'nun alım yapmasıyla sorunlu hale getiriyor. Ayrıca taban fiyatın geç açıklanması da üreticiyi kaygılandırıyor. Bu nedenle taban fiyat, hasat öncesi açıklanmalıdır.” diye konuştu.

HASAT DÖNEMİ YAKLAŞIYOR AMA İTHALAT HIZ KESMİYOR

Çukurova’da buğday hasadının yaklaştığını belirten Ömer Fethi Gürer, “Tarla kirası, mazot gideri, tohum, ilaç, gübre, biçerdöver ve traktör giderleri, nakliye, işçilik ile enflasyon artışı ve faiz giderleri de dikkate alınarak buğday taban fiyatı çiftçi memnuniyeti sağlayacak bir fiyat olmalıdır" dedi.

Gürer, "İktidar buğday ithalatından vazgeçmiyor. Hasat öncesi ithalat, yerel üreticileri olumsuz etkiliyor. Tüccara güç doğuruyor. Tarımsal girdi fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle üreticiler taban fiyat konusunda merakla beklenti içindeler. İthal gelen buğdayın yerel üreticilerin ürünlerini satmakta zorlanma kaygıları var. Uzun vadede sürekli ithalat, yerel üreticiyi zora sokuyor. Yerel üreticilerin fiyat beklentisi karşılanmazsa topraktan uzaklaşmanın artışını getirir ki daha çok ithalata mecbur kalınır.” şeklinde konuştu.

İLK 2 AYDA BAŞLICA İTHAL GIDA ÜRÜNLERİ

2024 yılının ilk 2 ayında en çok ithal edilen gıda ürünlerini açıklayan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “başlıca ithal ettiğimiz ürün olan buğday için en çok ithalat yaptığımız üç ülkeden Rusya’ya 276,3 milyon dolar, Ukrayna’ya 93,7 milyon dolar ve Moldova’ya 7,6 milyon dolar ödedik. Soya fasulyesi için Ukrayna’ya 105 milyon dolar, Brezilya’ya 103,1 milyon dolar ve ABD’ye 41,7 milyon dolar ödedik. Soya fasulyesinde ise toplam 272 milyon 49 bin dolar ödedik ve karşılığında 512 bin 559 ton ürün ithal ettik. Bir diğer en çok ithal ettiğimiz gıda ürünü ise 194 bin 364 ton karşılığında 175 milyon 479 bin dolar ödediğimiz Ayçiçek ham yağı oldu. Ayçiçek ham yağını en çok ithal ettiğimiz ilk üç ülke ise sırasıyla 93,4 milyon dolar Ukrayna, 71,8 milyon dolar Rusya ve 5,9 milyon dolar ile Romanya oldu.” dedi.