Evlilik vaadiyle bir kişiyi dolandırdı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, evlenme vaadiyle bir vatandaşın 126 bin lirasını aldığı iddiasıyla biri kadın 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Aynı yöntemle İstanbul'da başka bir vatandaşı tuzağa düşürmek üzere oldukları belirlenen 3 şüpheli, ekiplerin 45 saatlik kamera çalışması sonucunda İstanbul'a gidecekleri sırada düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan 3 şüpheliden kadın, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.