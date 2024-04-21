Paranoya'nın çekimleri başladı

Güçlü hikâyesi ve yıldız isimlerden oluşan oyuncu kadrosu ile dikkat çeken; başrollerini Onur Buldu, Ege Kökenli ve Bülent Şakrak’ın paylaştığı Paranoya filminin çekimleri başladı.
Kadrosunda Füsun Demirel, Cihat Tamer, Hüseyin Avni Danyal, Ayşen İnci, Osman Alkaş gibi usta isimlerin yer aldığı filmin çekimleri, İstanbul ve Lüleburgaz’da gerçekleştirilecek.
Üniversite öğrencisiyken yazdığı bir şiir yüzünden hapse atılan, hapisteyken babasının cenazesine katılamamasından dolayı paranoyası başlayan Muntazam (Onur Buldu) adlı gazetecinin başından geçenleri konu alan Paranoya’nın çekimleri 2 ay sürecek.
Komedi ve dramı harmanlayan filmin yapımcılığını D Sinema, yönetmenliğini Cengiz Özkarabekir, senaristliğini ise Kubilay Zerener üstleniyor.
Türkiye’nin yakın geçmişine, bugününe ve toplumun psikolojik yapısına da ayna tutan Paranoya filminin, sonbahar aylarında vizyona girmesi planlanıyor.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.