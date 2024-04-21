- Yaşam

Paranoya'nın çekimleri başladı

Bu yılın merakla beklenen, iddialı filmi Paranoya sete çıktı. Onur Buldu’nun canlandırdığı Muntazam adlı bir gazetecinin paranoyası nedeniyle başına açtığı komik ve tuhaf işleri konu alan filmin, İstanbul’da başlayan çekimlerine Lüleburgaz’da devam edilecek

Paranoya'nın çekimleri başladı mask
Paranoya'nın çekimleri başladı
Haber albümü için resme tıklayın

Güçlü hikâyesi ve yıldız isimlerden oluşan oyuncu kadrosu ile dikkat çeken; başrollerini Onur Buldu, Ege Kökenli ve Bülent Şakrak’ın paylaştığı Paranoya filminin çekimleri başladı.

Kadrosunda Füsun Demirel, Cihat Tamer, Hüseyin Avni Danyal, Ayşen İnci, Osman Alkaş gibi usta isimlerin yer aldığı filmin çekimleri, İstanbul ve Lüleburgaz’da gerçekleştirilecek.

Üniversite öğrencisiyken yazdığı bir şiir yüzünden hapse atılan, hapisteyken babasının cenazesine katılamamasından dolayı paranoyası başlayan Muntazam (Onur Buldu) adlı gazetecinin başından geçenleri konu alan Paranoya’nın çekimleri 2 ay sürecek.

Komedi ve dramı harmanlayan filmin yapımcılığını D Sinema, yönetmenliğini Cengiz Özkarabekir, senaristliğini ise Kubilay Zerener üstleniyor.

Türkiye’nin yakın geçmişine, bugününe ve toplumun psikolojik yapısına da ayna tutan Paranoya filminin, sonbahar aylarında vizyona girmesi planlanıyor.

# Paranoya, Onur Bulduk, Hüseyin Avni Danyal, Cihat Tamer, Ayşen İnci, Füsun Demirel, Osman Alkaş, ile, bir, ISE, istanbul, Komedi

21 Nis 2024 - 06:44 - Yaşam

Mahreç  Zehra Önen

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL