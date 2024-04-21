21 Nis 2024 - 06:44 - Yaşam

Paranoya'nın çekimleri başladı

Bu yılın merakla beklenen, iddialı filmi Paranoya sete çıktı. Onur Buldu’nun canlandırdığı Muntazam adlı bir gazetecinin paranoyası nedeniyle başına açtığı komik ve tuhaf işleri konu alan filmin, İstanbul’da başlayan çekimlerine Lüleburgaz’da devam edilecek