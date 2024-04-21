AKM Çocuk Sanat Festivali başladı

20-23 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek festivaldeki Türk Telekom Çocuk Alanı’nda; çocuklar, kukla tiyatro gösterileri, illüzyon gösterileri, dijital karikatürist, atlı karınca gibi eğlenceli etkinliklerle keyifli anlar yaşıyor. Türk Telekom’un teknoloji alanındaki bilgi birikimini kültür-sanatla harmanladığı ve ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocukların birbirinden eğlenceli etkinliklerle keyifli vakit geçireceği AKM Çocuk Sanat Festivali Türk Telekom’un destekleriyle başlıyor. 20-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde illüzyon gösterilerinden kukla gösterilerine kadar çok sayıda etkinlik AKM’de çocuk ziyaretçilerini bekleyecek.

Çocukların bayramın coşkusunu AKM’de

Çocukların sevdiği aktivitelerden Türk Telekom Çocuk Alanı’nın da içinde yer aldığı AKM Çocuk Sanat Festivali’nde; atlı karınca, sürpriz hediyeli yarışmalar, “Süper Patates ve Kaçak Bezelye Süpermarkette Karnaval Kukla Tiyatrosu”, “Süper Patates ve Kaçak Bezelye Gizemli Bir Gece Kukla Tiyatrosu”, “Süper Patates ve Kaçak Bezelye Şarkı Yarışması Kukla Tiyatrosu”, “Sihir Bakanı İllüzyon” gösterileri sergilenecek. Gösterilerde çocuklar Süper Patates ve Kaçak Bezelye arasında geçen maceralara şahit olurken, çok sayıda sürprizle karşılaşacak ve oyunların içinde interaktif deneyimler yaşayacak. “Sihir Bakanı İllüzyon Gösterisi”nde ise çocuklar Sihirbaz Okulu’nun Sihir Bakanı ile unutulmaz bir illüzyon gösterisinin bir parçası olacak. Türk Telekom’un destekleriyle gerçekleşen AKM Çocuk Sanat Festivali’nin kapıları 20-23 Nisan’da tüm çocuklara ve ailelere açık olacak.