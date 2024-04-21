İştah problemleri maskeli depresyon belirtisi olabilir!

Maskeli depresyon, gizli depresyon olarak da adlandırılır. Hastalığın inkâr edildiği, duygusal belirtilerden çok bedensel belirtilerin eşlik ettiği bir tablodur. Yorgunluk, uyku-iştah değişiklikleri, beden işlevlerinde bozukluklar sıkça görülür. Bunun sebebi ise duyguların ifade edilememesine bağlı olarak bedenselleşme yaşanmasıdır.

Hayatı boyunca yaşadıkları zorlukları güçlü bir yapı ile karşılayan kişiler aksi bir durumu acizlik, güçsüzlük olarak değerlendirirler ve önceden yarattıkları o güçlü algıyı bozmak istemezler. Depresyonda olduklarını inkâr ederler yani asıl ruh hallerini maskelerler ve bedensel yakınmaları için başka branşlara başvururlar. Bir ruh sağlığı uzmanı ile görüşmeyi reddeder veya küçümserler.

Maskeli depresyon belirtilerinde; hayattan zevk alamama, iştahta yaşanan değişiklikler, karar vermede zorluk, değersizlik düşüncesi, uyku bozuklukları, iştah kaybı, konsantrasyon bozukluğu, unutkanlık, motivasyon bozukluğu, sürekli kendini suçlama eğilimi, karamsarlık, geçmişe takılı kalma, cinsel işlev bozuklukları gibi depresyon belirtilerine ek; iştah artışı ve kilo alımı, hipersomnia ve gün boyunca uykulu hissetmek, kollarda ve bacaklarda ağırlık hissi, kişilerarası ilişkileri doğrudan etkileyebilecek reddedilme ve eleştiriye özel duyarlılık, anlık ve kısa süreli iyi hissetme hali, duygularını tanımlama ve sürdürme zorluğu, derin üzüntü belirtileri göstermenin bir zayıflık belirtisi olduğu gibi ek belirtileri de olabilir.

Gizli depresyonda olan kişiler, düşük özgüvene sahiptirler, panik atak ve üzüntü krizleri geçirebilirler. Genellikle tatminsizlik ve eşlikçisi keyifsizlikle boğuşurlar ve yaşamı, “rutin alışkanlıkların sıkışmış hâli” olarak algılarlar. Uykusuzluk ve hedefsizlik yaygın olarak görülür. Bu da bazı vakaların intihar düşüncesine kapılmasına neden olur.

İntihar tehlikesi, maskeli depresyon için ciddi bir risk olabilir. Depresyondaki bir kişinin intihar düşüncesine nazaran maskeli depresyon yaşayan kişiler intihar planı yapmak ve bu planı uygulamaya koymak için yeterli enerjisi ve kabiliyeti vardır. Tek olumlu yan ise tedavi edilebilir olmasıdır.

Açılmak ve duyguları paylaşmak depresif düşüncelerle başa çıkabilmenin en önemli adımı. Kişinin kendisini boşlukta hissetmesine neden olan şeyin ne olduğunu inkar ettiği ya da onun varlığını kabullenmekten kaçındığı sürece yaşadığı problemi çözmek neredeyse imkansız hale gelecek. Depresif duygu ve düşünceler gerektiği şekilde ele alınmadığı zaman bunlar üst üste yığılıp daha da çözümsüz hale gelebilir Bu süreçte önemli olan bu duygu ve düşüncelere ulaşmaktır.

Yardım almanın faydasız olabileceğine dair inançlar barındırma eğiliminde olan bu kişiler tamamen güçlü olmak gerektiği yanılsamasından kurtulup taktığı maskeyi çıkartıp iyileşme yoluna girmeleri gerekmektedir.



Uzman Klinik Psikolog Fulya Artukoğlu Tepret ,'' Tedavisi, genellikle ayaktan tedavi şeklinde sürdürülmektedir. Ağır geçtiği durumlarda yatarak da tedavi edilebilmektedir. Tedavi sürecinde psikoterapi ve medikal tedavi uzmanın da yönlendirmesine göre birlikte yürütülebilir.''dedi.