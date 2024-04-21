"Kayserispor’un düşme gibi sıkıntısı yok"

Kayserispor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında Trabzonspor’a sahasında 2-1’lik skorla mağlup oldu. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Müsabakadan sonra birkaç taraftarla tartışması ile sözlerine başlayan Başkan Çamlı, "Bu takımı hangi şartlarla sahaya çıkarttığımızı unutmasınlar. Benim azmimi kırarlarsa ondan sonrasında sahada bir Kayserispor görüp göremeyeceğini bu seyirci düşünecek. Onun için şimdi kızmak, darılmak yok. Daha iyi gayretle bu takımı nasıl daha ileriye taşırızın hesabını yaparak yola devam edeceğiz. Bütün seyircimizi sakin olmaya davet ediyorum. Karşınızdaki amatör bir takım değil, bu ligin şampiyon takımı Trabzonspor. Olmayınca olmuyor. Kazanabilirdik ama kaybettik. Bundan sonra daha fazla çalışarak bu ligi tamamlayacağız. Kayserispor’un düşme gibi bir sıkıntısı yok. Önümüzde daha 5 maç var. En yakın rakibimizle 4 puan fark var. Hala daha tribünlerde birkaç arkadaşımız niye böyle yapıyor anlaşılır gibi değil? Bizim gerçek seyircimiz orada bağırıyor, kendini yırtıyor. Bizim için değerli olan o. Ben Kayserispor'un bundan sonraki maçları en iyi şekilde tamamlayacağını düşünüyorum. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Biz gelecekte hedeflerinin ne olacağını düşünüyoruz. İnşallah Kayserisporlular çok daha iyi bir takım izleyecek. Kaybedilen 3 puan için üzüntülüyüz ama her şeyin sonu bu kaybedilen bu 3 puan değil” ifadelerini kulllandı.

“TAHKİM ÇAĞDAŞ HOCANIN BİZE TAZMİNAT ÖDEMESİNE HÜKMETTİ ANCAK TUTARI YETERLİ BULMADIK”

Beşiktaş forması giyen eski oyuncuları Onur Bulut ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na taşınan dosya hakkında gelen soruya Başkan Çamlı, “Sonuçlanmamış bir konu ile ilgili konuşmak doğru değil. Teknik direktör Çağdaş Atan ile ilgili olan dosya açıklandı. Çağdaş hocanın bize 3 milyon 983 bin TL ödemesine hükmettiler. Ama biz o tutarı yeterli bulmadık. Onun daha fazla bir miktar ödemesi gerektiği konusunda kararlıyız. Bunu da Tahkim Kurulu’na taşıyacağız. Kayserispor’un 1 TL’sinin ne ziyan edilmesine ne de bir başkanı tarafından gasp edilmesine asla razı olmayacağız. Onur Bulut davasında da böyle Çağdaş Atan davasında da böyle. Biz nasıl herkesin parasını son kuruşuna kadar ödediysek herkes de bizim hakkımız olan borcu çatır çatır ödeyecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tahkim Kurulu en doğru kararı verecektir. Buna inancımız sonsuz” yanıtını verdi.