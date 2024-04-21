Seyir halindeyken motoru yandı

Olay, akşam saatlerinde Tepebaşı Mahallesi, İpek Yolu üzerinde meydana geldi. Serhat B. yönetimindeki 33 AOS 071 plakalı cip, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Dumanı fark eden sürücü, cipi yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Cip kullanılamaz hale gelirken, cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.