- Yaşam

Seyir halindeyken motoru yandı

Mardin Kızıltepe'de seyir halindeyken motor kısmından alev alan cip, kullanılamaz hale geldi. Cipin alev alev yandığı anlar, cep telefonu kamerası tarafınan kaydedildi.

Seyir halindeyken motoru yandı mask
Seyir halindeyken motoru yandı
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Olay, akşam saatlerinde Tepebaşı Mahallesi, İpek Yolu üzerinde meydana geldi. Serhat B. yönetimindeki 33 AOS 071 plakalı cip, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Dumanı fark eden sürücü, cipi yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Cip kullanılamaz hale gelirken, cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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21 Nis 2024 - 03:38 DHA Mardin- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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