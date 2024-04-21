- Yaşam

Tartışma kanlı bitti

Zonguldak Ereğli'de, Barış K., tartışıp kavga ettiği İrfan Ç. (35) tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Tartışma kanlı bitti
Tartışma kanlı bitti
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Olay, saat 22.30 sıralarında Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde meydana geldi. İrfan Ç. ile Barış K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada İrfan Ç., tabancası ile Barış K.'ya ateş ederken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Barış K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı.

Barış K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, şüpheli İrfan Ç. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

Sinan KABATEPE/ EREĞLİ ( Zonguldak),

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21 Nis 2024 - 03:13 DHA Zonguldak- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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