21 Nis 2024 - 02:42 - Yaşam

Cizre'de feci kaza

Şırnak Cizre'de, cip ve otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.