Ankara'da otomobil ve motosiklet çarpıştı

Kaza, gece saatlerinde Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesinde meydana geldi. Melih Eser yönetimindeki 06 DNU 680 plakalı otomobil, plakası belirlenemeyen İsmail Çoban'ın (17) kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile motosikletin arkasındaki Ünal Çoban (15) yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan İsmail Çoban, Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Polisin kazayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.