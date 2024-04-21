Arabalı vapuruda korku dolu dakikalar

Yalova'dan 15.45'te Yenikapı'ya gitmek üzere kalkan arabalı feribot, sefer sırasında fırtınaya yakalandı. Fırtınanın etkisiyle yükselen dalgalar araçların camlarının kırılmasına ve göçükler oluşmasına neden oldu. Yüksek dalgalar nedeniyle zor anlar yaşayan feribottaki yolcular, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Görüntülerde, arabalı feribotun dalgalarla boğuştuğu anlar ve dalgaların arabalı vapurun ön kısmından içeri girerek park halindeki araçlara çarptığı görülüyor. Dalgaların etkisiyle araçlardan birinin kayarak yanındaki araca çarptığı görülüyor. Korku dolu anlar yolcuların çığlıkları arasında kaydedilirken bir kız çocuğunun ''Ölmekten çok korkuyorum'' sözleri de duyuldu. Olayda yaralanan ya da can kaybı bulunmazken 4 aracın camlarında ve kaportasında hasar meydana geldiği öğrenildi. Hasarlı araçlar, yapılan işlemlerin ardından çekici yardımıyla feribottan alınarak iskeleden götürüldü.

Emre KURT/ İSTANBUL,