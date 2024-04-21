Karabük'te fırtına

Karabük’te öğle saatlerinden itibaren kentte etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte yağmur ve fırtına nedeniyle Kıbrıs Şehitleri Caddesinde bir iş yerinin reklam panosu yerinden sökülerek caddeye düştü. Postane Caddesinde çatılardan uçan parçalar nedeniyle de vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yenice ilçesinde kurulan semt pazarında ise esnafların çadırları fırtınadan etkilendi. Eskipazar ilçesinde bulunan dinlenme tesisinin açık alanında bulunan masa ve sandalyeleri de fırtınanın etkisiyle uçtu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.