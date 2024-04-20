Çatalca'da 5 kişiyi itfaiye kurtardı

İstanbul'da il geneli etkili olan sağanak yağış için Valilik tarafından ani sel ve su baskınlarına karşı uyarılar yapıldı. Akşam saatlerinde Çatalca Karacaköy Binkılıç Deresi kenarında, yoğun yağışın etkili olmasıyla 5 kişi mahsur kaldı. Suyun yükselmesiyle dere kenarında mahsur kalan 5 kişi, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İtfaiye Su Arama Kurtarma ekipleri, halat yardımı mahsur kalan 5 kişiyi bota bindirerek kurtardı.