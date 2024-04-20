Çatalca'da 5 kişiyi itfaiye kurtardı

İstanbul'da il geneli etkili olan sağanak yağış için Valilik tarafından ani sel ve su baskınlarına karşı uyarılar yapıldı. Akşam saatlerinde Çatalca Karacaköy Binkılıç Deresi kenarında, yoğun yağışın etkili olmasıyla 5 kişi mahsur kaldı. Suyun yükselmesiyle dere kenarında mahsur kalan 5 kişi, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İtfaiye Su Arama Kurtarma ekipleri, halat yardımı mahsur kalan 5 kişiyi bota bindirerek kurtardı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.