- Gündem

Çatalca'da 5 kişiyi itfaiye kurtardı

İstanbul Çatalca'da yoğun yağışın ardından derenin yükselmesiyle 5 kişi, dere kenarında mahsur kaldı.

Çatalca'da 5 kişiyi itfaiye kurtardı
Çatalca'da 5 kişiyi itfaiye kurtardı
+1
Video için play'e tıklayın

İstanbul'da il geneli etkili olan sağanak yağış için Valilik tarafından ani sel ve su baskınlarına karşı uyarılar yapıldı. Akşam saatlerinde Çatalca Karacaköy Binkılıç Deresi kenarında, yoğun yağışın etkili olmasıyla 5 kişi mahsur kaldı. Suyun yükselmesiyle dere kenarında mahsur kalan 5 kişi, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İtfaiye Su Arama Kurtarma ekipleri, halat yardımı mahsur kalan 5 kişiyi bota bindirerek kurtardı.

# istanbul, çatalca, Sağanak yağış, için, olay, sağanak, Yağış

20 Nis 2024 - 22:23 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL