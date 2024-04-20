Elazığ'da silahlı kavga

Elazığ Baskil ilçesi Suyatağı köyü, Torsuşağı mezrasında meydana geldi. İddiaya göre, akraba iki grup arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Taraflardan birinin çocuklarının da dahil olmasıyla büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada M.Ö., amcasının oğlu Cebrail Ö.’yü tüfekle yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cebrail Ö., ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti. Cebrail Ö.’nün cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.