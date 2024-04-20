İzmir'de FETÖ operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturmada FETÖ'nün güncel yapılanmasında faaliyet gösteren 27 şüpheli tespit edildi, gözaltı kararı verildi. Ayrıca FETÖ'nün 'hücre evi' olarak bilinen gaybubet evlerinde kaldığı belirlenen 18 şüpheli için de gözaltı kararı alındı. Bunun üzerine 16 Nisan’da İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 36 şüpheli gözaltına alındı; adreslerde yapılan aramalarda, 35 bin 940 dolar, 27 bin 250 Euro, 16 bin 850 Türk Lirası, 235 Cumhuriyet altını, 13 bilezik, 6 tam altın, 1 yarım altın, 9 çeyrek altın, 2 gram altın, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. 9 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan, operasyonda gözaltına alınan 36 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bugün adliyeye çıkartılan 36 şüpheliden 18’i tutuklanırken, 4 kişi savcılık ifadesinin ardından, 14’ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.