Kral Şakir, The Sandbox Metaverse'te

Yapımcılığını serinin diğer filmlerinde olduğu gibi yine Grafi2000'nin üstlendiği, senaryosunu Haluk Can Dizdaroğlu'nun kaleme aldığı ve yönetmenliğini Berk Tokay ile birlikte gerçekleştirdiği Kral Şakir:Devler Uyandı! filmi, 16 Şubat ta gösterime girmiş ve büyük bir ilgiyle karşılanmıştı.

Ancak heyecan burada bitmiyor! Çok sevilen film şimdi de The Sandbox metaverse'in büyülü dünyasında da yerini alıyor. Hungri Games tarafından hazırlanan bu özel oyun deneyimiyle oyuncular, eğlenceli karakterleri, komik diyalogları ve macera dolu hikayeleriyle ün kazanmış olan Kral Şakir evrenine adım atma şansını yakalayacaklar.

Kral Şakir evreninin derinliklerine inmeyi ve maceraya katılmayı isteyen herkes için bir fırsat sunacak olan interaktif deneyim, 20 Nisan 2024’te Kral Şakir'in renkli ve eğlenceli dünyasına girmek ve macerada yerini almak isteyen herkese kapılarını açıyor.

Türkiye'nin Sevilen Çizgi Dizisi Kral Şakir, The Sandbox Metaverse'de!

İlk kez Akmerkez’de özel film gösterimiyle duyuruluyor…

Kral Şakir: Devler Uyandı! The Sandbox tarafından düzenlenen özel bir film gösterimi ile 20 Nisan 2024'te Akmerkez CinemaPink'te seyirciyle buluşacak. The Sandbox metaverse ile sanal dünyaya adım atan Kral Şakir'in yolculuğuna dair detayların da paylaşılacağı lansman etkinliği, sinema tutkunlarını ve Kral Şakir hayranlarını bir araya getirecek müthiş bir deneyim sunacak.

Hepiniz davetlisiniz!

Sinema tutkunlarını ve Kral Şakir hayranlarını bir araya getireceğimiz özel film gösterimimize katılın! Heyecanı kaçırmayın ve biletinizdeki kayıt linkine tıklayarak yerinizi ayırtın.